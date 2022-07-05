Причиной обмеления Каспийского моря являются глобальное потепление, изменение климата, тектонические процессы в земле, осушение рек и уменьшение осадков. Об этом на международной конференции, проходящей сегодня в Баку, на тему «Изменение уровня Каспийского моря, прогнозы и меры адаптации в условиях изменения климата» заявил министр экологии Мухтар Бабаев, сообщает Minval.az.

Участники конференции отметили важность этого мероприятия и подчеркнули, что данная проблема глобальна и является причиной для беспокойства, поскольку обмеление ведет к непредвиденным ситуациям. По их словам, изучение этого вопроса требует ресурсов и усилий на региональном уровне.

Необходим новый подход к вопросу водоснабжения, человечество растет, растет потребность в энергоносителях.

Так, секретарь Межправительственной группы экспертов по изменению климата Абудллах Моксид заявил, что надеется видеть на коференциях, посвященных темам по предотвращению изменения климата больше ученых, потому как продвижение научных исследований является ключевым фактором в решении глобальных экопроблем.

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