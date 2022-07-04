Араик Арутюнян, главарь ханкендинских сепаратистов, в очередной раз напомнил о себе. Сей персонаж созвал в Ханкенди заседание «парламента», где старательно пытался предстать в образе человека, от чьего решения и мнения зависит нечто большее, чем просто сотрясение воздуха. Он громогласно возвестил: «Мы должны обсудить и принять решение относительно дальнейшей концепции решения «Арцахской проблемы». Американская сторона в ходе встреч с представителями «Арцаха» в основном затрагивает оценку «арцахской» стороной размещения российских миротворцев, роли России в решении карабахской проблемы. Мы должны обсудить это с политическими силами, а затем принять решение в Совете Безопасности».

Арутюнян любит «надувать щеки» и делать вид, будто бы он действительно участвует в серьёзных обсуждениях. На том же заседании он, к примеру, объявил, что, оказывается, «темой переговоров всегда был и остается вопрос отмены паспортных проверок российскими миротворцами на трассе, соединяющей «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval) с Арменией или смягчения режима», и вообще, «мы настаиваем на том, чтобы российские миротворцы только обеспечивали безопасность на новой дороге, а не проводили проверки».

Понятно, что паспортный контроль в Лачинском коридоре сильно нервирует Арутюняна. Да, у азербайджанской стороны к эффективности паспортного контроля со стороны РМК были и есть вопросы, в Ханкенди по-прежнему просачивается слишком много сомнительной публики, начиная от зарубежных армянских лоббистов и заканчивая Лапшиным, но самому Арутюняну на встречу с мэром Парижа Анн Идальго пришлось ехать в Герус.

Но, во-первых, российский паспортный контроль в Лачинском коридоре — мера временная, и очень скоро он сменится на азербайджанский. И более тщательный, чем на трассе Мегри-Ереван. А во-вторых, кто вообще будет обсуждать с Араиком Арутюняном режим в Лачинском коридоре? Особенно, если он сам признается, что «этот вопрос никогда не обсуждался на встречах премьер-министра Армении и президента Российской Федерации». То есть так «настаивали», что не уговорили даже Пашиняна что-то такое вякнуть на переговорах в Москве?

Точно таким же «надуванием щек на ровном месте» являются и разглагольствования Араика Арутюняна насчет «американской стороны», с которой он якобы что-то обсуждал. В США в лучшие времена Минской группы ОБСЕ официально контактировать с ханкендинской верхушкой имел право лишь сопредседатель МГ ОБСЕ от США в рамках своей посреднической миссии и никто более. Все остальное представляло собой не более чем частные встречи по частной инициативе. И сегодня «американская сторона», о которой с таким пафосом поведал господин Арутюнян — это группа армянских лоббистов из ANCA, «Армянского национального комитета Америки», которые несколько дней назад побывали в Ханкенди в рамках своей «миссии по сбору фактов».

Называть их «американской стороной» — сильно грешить против истины. По сути дела, «орбита диалога» здесь не выходит за рамки сугубо армянской тусовки, которая не перестает быть армянской от того, что господин Арутюнян именует ее «американской».

Но если даже такая «армяно-американская» сторона интересуется в Ханкенди «российской» тематикой — это уже серьезно. Судя по всему, на фоне беспрецедентного взлета напряженности между Кремлем и Западом, санкций и украинской войны армянские лоббисты уже не могут игнорировать тот факт, что Армения — «форпост России». Похоже, в Вашингтоне заметили и армянские самолеты Су-30СМ, которые Ереван передал Москве для войны против Украины, и бронетехнику с плохо стертыми флагами Армении, взятую в качестве трофеев украинской армией, и многочисленные акции в поддержку российской «спецоперации» в Ереване, и букву Z в цветах российского триколора в Ханкенди у памятника «Мы — наши горы». И на этом фоне АNCA становится уже очень непросто «продвигать» армянские интересы на американской политической арене.

Более того, об этом, конечно, предпочитают лишний раз не говорить вслух ни в Ереване, ни в Москве, ни, тем более, в армянских кругах самих США, но «армянское лобби» в значительно большей степени, чем это кажется многим, было «кремлевским проектом»: именно Москва в конце шестидесятых-начале семидесятых начала закачивать в структуры этого лобби изрядное количество «нефтедолларов», чтобы использовать против Турции инструменты самого же Запада, расколоть как бы изнутри южный фланг НАТО и лишить Анкару поддержки своих союзников по альянсу. То, что зарубежные структуры «Дашнакцутюн» работали под контролем Лубянки, подтверждали и перебежчики уровня генерала Калугина. Но сегодня, на фоне санкций, и этот «золотой ручеек» мелеет. Так что у «армянского лобби» в США наступают, похоже, не лучшие дни. Именно это пытались, судя по всему, донести до Араика Арутюняна его заокеанские гости.

Любопытно, конечно, понял ли их Арутюнян и насколько успешной оказалась эта их миссия. Но это уже не наши проблемы.

Нурани, обозреватель