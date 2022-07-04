Дожили. Теперь и продажа наркотиков осуществляется с доставкой на дом. Двоих таких курьеров взяли сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Управления полиции Абшеронского района. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Известно, что в результате проведенных оперативно-розыскных мер в Хырдалане был задержан Тельман Алиев, у которого в ходе обыска изъяли один килограмм героина, три кг марихуаны и 40 граммов метамфетамина. Далее расследуя факт, оперативники вышли на жителя поселка Фатмаи Кянана Мамедова, который также торговал наркотиками. У него полицейские изъяли 100 граммов метамфетамина.

Выяснилось, что указанные лица связывались с иностранными наркодельцами через социальную сеть и таким образом обеспечивали продажу «белой смерти» на территории Абшеронского района. Более того, известно, что Кянан Мамедов на мотоцикле развозил наркотики по клиентам.

В настоящее время расследование по факту продолжается, следствие работает над выявлением подельников задержанных.

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