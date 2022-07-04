В этом году на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий дополнительно будет выделено 470 миллион манатов.

Это отражено в изменениях к закону «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год», утвержденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с законом, на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий будет выделено 2 миллиарда 670 миллионов манатов.

В законе «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на восстановление и реконструкцию предусматривалось выделить 2 миллиарда 200 миллионов манатов. Таким образом, средства, предусмотренные для восстановления и реконструкции освобожденных территорий, увеличены на 21,36 процентов.