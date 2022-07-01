Настоящей целью Запада в Украине является революция в России. Такое мнение высказал бывший глава МИД Польши, а нынче депутат Европарламента Радослав Сикорский.

Выступая в программе «Зона конфликта» на Deutsche Welle, Сикорский заявил:

«Прекращение огня сейчас будет означать только новую войну через несколько лет. Так что лучше победить Россию на Донбассе. Это также лучше для России. Потому что, вы знаете это лучше меня, в России революции или реформы обычно происходят после проигранной войны».