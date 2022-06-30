Власти Польши завершили строительство пятиметрового забора на польско-белорусской границе. Об этом заявил в четверг на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Заграждение построено в начале лета, как я обещал, — сказал он. — Заграждение закончено точно так, как мы обещали».

По словам главы польского правительства, появление этого забора приобрело дополнительную актуальность в ситуации нарастающей угрозы голода в странах Африки и на Ближнем Востоке.

«Когда я был на саммите ЕС, премьеры из стран юга Европы подчеркивали растущее миграционное давление из-за волны голода. Мы видим, что напор растет», — отметил Моравецкий. «Это заграждение необходимо, чтобы безопасно защищать польскую границу», — указал он.

Польские власти приняли решение построить заграждение на границе с Беларусью в 2021 году после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока, которых, по мнению западных политиков, Минск ввозил в страну с целью дальнейшей переправки в ЕС.