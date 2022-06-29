У президента РФ Владимира Путина действительно есть большая болезнь. И она заключается в неуважении к нашему народу и пытках украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского американскому телеканалу NBC.

«Честно говоря, я не знаю, что происходит с Путиным, я считаю, что есть действительно большая болезнь. В целом, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (рак, — ред.). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь до таких пыток. Это сложный момент и это болезнь, и это вопрос не только одного человека. Я понимаю, что многие люди в окружении президента РФ они именно больные, излишние амбиции, неуважение к международному праву, к жизни людей. Эта болезнь опасна для нашего государства, а все остальное это болтовня и не очень интересно», — рассказал Зеленский.