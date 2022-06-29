Президент России Владимир Путин отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. Почетную грамоту Кадырову вручил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

«Приятным событием для меня стало вручение почетной грамоты президента РФ Владимира Путина за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. Без всякого сомнения, эта награда самая лучшая оценка моего скромного труда на благо Чеченской Республики. Я искренне благодарю Владимира Владимировича за высокое доверие», — написал глава Чечни в Telegram-канале.