В воскресенье в различных районах города Баку будут организованы марши военных оркестров и образцовые выступления по случаю 26 июня — Дня Вооруженных сил.
Как сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку, в связи с этим на некоторых улицах Баку будет ограниченот движение транспорта.
Водителям не рекомендуется пользоваться личным транспортом по следующим направлениям:
Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — кинотеатр Низами — проспект Нефтяников — площадь Азадлыг — торговый центр AMAY;
Аллея шехидов — Flame Towers — метро Ичеришехер — Крепостные ворота — Кукольный театр — круг Азнефти — памятник Бахрам Гюру;
Парк Гусейна Джавида — проспект Гусейна Джавида — Парламентский проспект — Аллея шехидов;
Парк офицеров — Национальный цирк — Дворец Гейдара Алиева — улица Самеда Вургуна – проспект Нефтяников;
Памятник Нариманову — Центральный парк — Национальный драматический театр — Зимний парк — Дворец Гейдара Алиева — Национальный банк.
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