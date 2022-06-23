Грузия заслуживала получения статуса кандидата в члены Евросоюза больше, чем Украина и Молдова, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

«Конечно, я не завидую ни чьему успеху, наоборот, я рад за украинцев и молдаван, однако Грузия заслуживала большего. Если кто-то из этих трех стран и заслуживал, то это были мы», — сказал он.