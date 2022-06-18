Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойзген считался правой рукой Меркель и её непосредственным консультантом в администрации канцлера. Высокопоставленный дипломат нашёл довольно резкие слова для характеристики бывшего президента России, пишет Bild.
На международном симпозиуме в Киле глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил: «Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен это произнести вслух».
Клоуны — добрые, а этот — злой, гнилой карлик, мечты которого слились в унитаз, вот теперь он и брызжет слюной и желчью. Мало ему осталось квакать, скоро его отправят на Гаагские нары.
Хотелось бы,и не только его увидеть в Гааге!