Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойзген считался правой рукой Меркель и её непосредственным консультантом в администрации канцлера. Высокопоставленный дипломат нашёл довольно резкие слова для характеристики бывшего президента России, пишет Bild.

На международном симпозиуме в Киле глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил: «Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен это произнести вслух».