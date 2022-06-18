Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в субботу переговоры со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Грузинский премьер прибыл в Армению с рабочим визитом, встреча состоялась в Дилижане.
Пашинян и Гарибашвили констатировали, что интенсивные контакты на высоком уровне свидетельствуют о динамичном развитии двусторонних отношений и политического диалога.
Главы правительств двух стран обсудили вопросы повестки армяно-грузинских отношений и перспективы их развития. Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе и текущим развитиям. Стороны подтвердили приверженность к укреплению дружественных связей и договорились продолжить активный диалог.
Гариб побежал на поклон к армянам после провала на Европейской арене. Теперь они повязаны на «русской рулетке», повезет или не повезет? Это надо же было просрать европейское будущее Грузии, сколько усилий и энергии Миша вложил в будущее своей маленькой страны, а эти ивашки все просрали.