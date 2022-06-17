Украина уже не один месяц безостановочно призывает союзников на Западе дать ей больше оружия. И оно поступает. Но поначалу это, в основном, было оружие для защиты, а теперь, когда украинской армии нужна дальнобойная артиллерия, чтобы противостоять постоянно обстреливающим ее позиции российским войскам, гаубицы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) поступают в недостаточных количествах и слишком медленно. К тому же войска постоянно нужно обеспечивать боеприпасами.
Поэтому Украина также пытается покупать оружие на мировом рынке. В основном речь идет о технике советского, а также частично – российского производства, которой, в основном обеспечена украинская армия. И тут украинские закупщики сталкиваются с тем же противником, что и их на поле боя – с Россией. Которой тоже надо пополнять истощающиеся запасы вооружений.
Как передает Minval.az со ссылкой на The Moscow Times, в мае работающие на Украину чешские и польские брокеры уже практически договорились о закупке у болгарского поставщика бронемашин и артиллерийских снарядов, когда группа армянских покупателей предложила в полтора раза больше денег и выиграла контракт. Об этом рассказал The Wall Street Journal депутат Верховной Рады Украины, знакомый с ходом переговоров.
«Мы абсолютно уверены, что это оружие не пойдет в Армению, но, вероятно, будет отправлено в Россию. Они понимают, что мы ищем и где», – сказал депутат.
По словам брокеров, работающих на мировом рынке вооружений, Россия не только пытается перебивать цены, но и грозит странам, на вооружении которых стоят российские системы, перестать предоставлять им комплектующие и услуги по обслуживанию.
«Иногда даже не понимаешь, что происходит», когда ведешь переговоры с продавцами вооружений, рассказывает другой украинский депутат, занимающийся их приобретением: «Это саботаж, по-другому не скажешь».
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Армянские покупатели уже заявляли о себе на болгарском рынке оружия. Как стало известно еще в декабре 2010 года из рассекреченных Wikileals американских дипломатических депеш, Армения способствовала поставкам в Иран автоматических пистолетов и 100 противотанковых ракет RPG-22 болгарского производства. Около 10% этого оружия было изъято у шиитских войск в Ираке в 2008 году. Вывернуться из-под санкций США Еревану тогда удалось ценой неимоверных усилий.
Но теперь Армения вновь заявляет о себе на болгарском рынке, и теперь уже в тесной связке с Россией. Действуя с помощью и от имени Еревана, Кремль пытается перехватывать у Киева партии оружия. В самом деле, трудно поверить, что Армения, привыкшая получать оружие в подарок у России, банально сможет предложить на рынке в полтора раза больше денег, чем Украина, за одни и те же партии оружия.
Остается открытым вопрос о конечном пункте назначения этого оружия. Армения не раз выступала в качестве «транзитного пункта» для поставок оружия в третьи страны. Но планомерные попытки Еревана срывать постконфликтное урегулирование не позволяют исключать, что оружие — или по крайней мере его часть — останется в Армении во всех смыслах с прицелом на Азербайджан.
Но нет сомнений и в другом. Российско-армянское оружейное сотрудничество, судя по всему, выходит на новый уровень, и теперь оно «развёрнуто» не только против Азербайджана, но и против Украины. И это та ситуация, когда уже на Армению должны распространяться санкции, введённые в связи с украинской войной. Если, конечно, у европейской верхушки хватит политической воли хотя бы на это.
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