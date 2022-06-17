Украина уже не один месяц безостановочно призывает союзников на Западе дать ей больше оружия. И оно поступает. Но поначалу это, в основном, было оружие для защиты, а теперь, когда украинской армии нужна дальнобойная артиллерия, чтобы противостоять постоянно обстреливающим ее позиции российским войскам, гаубицы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) поступают в недостаточных количествах и слишком медленно. К тому же войска постоянно нужно обеспечивать боеприпасами.

Поэтому Украина также пытается покупать оружие на мировом рынке. В основном речь идет о технике советского, а также частично – российского производства, которой, в основном обеспечена украинская армия. И тут украинские закупщики сталкиваются с тем же противником, что и их на поле боя – с Россией. Которой тоже надо пополнять истощающиеся запасы вооружений.

Как передает Minval.az со ссылкой на The Moscow Times, в мае работающие на Украину чешские и польские брокеры уже практически договорились о закупке у болгарского поставщика бронемашин и артиллерийских снарядов, когда группа армянских покупателей предложила в полтора раза больше денег и выиграла контракт. Об этом рассказал The Wall Street Journal депутат Верховной Рады Украины, знакомый с ходом переговоров.

«Мы абсолютно уверены, что это оружие не пойдет в Армению, но, вероятно, будет отправлено в Россию. Они понимают, что мы ищем и где», – сказал депутат.

По словам брокеров, работающих на мировом рынке вооружений, Россия не только пытается перебивать цены, но и грозит странам, на вооружении которых стоят российские системы, перестать предоставлять им комплектующие и услуги по обслуживанию.