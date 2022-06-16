Ереванская оппозиция в лице «карабахского клана» официально разобрала палатки на площади Франции. Лидер дашнаков, он же координатор движения «Сопротивление» Ишхан Сагателян объявил: «Мы решили создать палаточный лагерь, чтобы у движения был свой адрес, и эта площадь принадлежит нашему движению, вне зависимости будут тут палатки или нет». Затем объявил о смене стратегии: теперь, дескать, митинги будут раз в неделю, еще планируется создать «комитеты» и «рабочие группы», которые займутся расширением движения и привлечением к нему других «антипашиняновских» сил.

Все это, конечно, отчаянно напоминает попытку изобразить хорошую мину при плохой игре. Реваншисты безнадёжно проиграли ереванскую «улицу» и не заручились поддержкой тех, кого сами же еще недавно презрительно именовали «погосами». Безусловно, не последнюю роль здесь сыграла неприязнь многих к «карабахскому клану». В Армении и через четыре года после пашиняновской «шашлычной революции» еще слишком хорошо помнят времена криминальной хунты Кочаряна и Саргсяна и совсем не в восторге от перспектив их возвращения к власти, пусть и на новеньких электросамокатах.[ Но даже с учетом этого «внутриполитического» опыта очевидно: лозунги «миацума», «спасения арцахских братьев» и т.д. уже не действуют на ереванскую аудиторию столь же безотказно, как прежде. И не только со стороны Кочаряна и Саргсяна. Немалую пищу для размышлений дает так и не состоявшийся политический «взлёт» Армана Татояна, бывшего омбудсмена Армении, который неплохо накручивал себе политический капитал на воплях и истериках, будто бы азербайджанские флаги на господствующих высотах ну до ужаса нарушают права жителей армянских сел в «Сюнике», то есть Западном Зангезуре.

Народ действительно устал от войны и противостояния. И самое главное, знает цену воплям «миацум» и «Карабах — это Армения, и точка!»

По совести говоря, это не было таким уж неожиданным. Достаточно вспомнить досрочные выборы, на которых настояла реваншистская оппозиция уже после войны — Пашинян, только недавно подписавший капитуляцию, их, к удивлению многих, выиграл. Не помогли даже ролики с «азербайджанскими полицейскими» на армянских дорогах, «азербайджанским рыбнадзором» на озере Севан (которое вообще-то Гейча) и даже с азаном над ереванскими улицами.

Стоило ли устраивать кампанию уличных митингов с учетом предвыборного опыта — вопрос, конечно, сложный. И не лишена оснований версия, что после появления азербайджанского таможенного поста на дороге Мегри-Ереван в окружении Кочаряна рассчитывали, что уж теперь-то ереванская аудитория поймёт, кого надо было слушать во время выборов, что «время показало, кто был прав» и т.д., и вообще, теперь уже понятно, на каких тяжелых условиях готов мириться с Азербайджаном Пашинян. Но и это не сработало. Во-первых, неприязнь к «карабахцам» явно пересиливает даже желание удержать Карабах. Во-вторых, сами «карабахцы» тоже не торопились раскрывать карты и объявлять, как именно они намерены «спасать Армению от тюркизации, а армян «Арцаха» — от выселения» (притом что никакое насильственное выселение армянам Арцаха не грозит). За чем рисовалось отчетливое понимание: вне зависимости от того, будут ли «на троне» сторонники Пашиняна или Кочаряна, Армении придется выполнять и условия Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и брюссельские договорённости, и многое другое. Позволить же себе разрыв этих документов Ереван не может — ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

Наконец, не получили «реваншисты» и решающей поддержки от Кремля. Да, они с успехов использовали в качестве информационных рупоров ереванские «дочки» российских холдингов типа «Спутника». Но уже во время заседания ПА ОДКБ в Ереване лидерам оппозиционных фракций не удалось выпросить аудиенцию у спикера Госдумы РФ Володина. А это плохой признак: слишком глубоко втягиваться в противостояние в Армении Москва не стала. А еще — пища для размышлений: поддержав «реваншистов», Кремль дальше должен был бы помочь им выполнять те самые реваншистские обещания. А это, похоже в Москве сочли слишком рискованным — особенно на фоне Шушинской декларации и украинской войны.

Теоретически в окружении Никола Пашиняна могут праздновать победу на площади Франции. Но теперь у его команды нет даже теоретической возможности ссылаться на «народ нас не поймёт» и «да, мы выполним обязательства, но сначала нам надо решить кое-какие внутриполитические вопросы». Именно так, напомним, Никол Пашинян по сути «похоронил» договорённости, достигнутые в Душанбе. А теперь прежней «отмазки» уже нет.

Теоретически здесь можно поставить точку. И посоветовать Пашиняну поторопиться с подписанием мирных договорённостей, что позволило бы получить от этого вполне реальные дивиденды не только азербайджанской, но и армянской аудитории.

Но есть еще одна сторона вопроса. Да, «реваншисты» собрали палатки на площади Франции, они резко снижают активность своих акций и «проиграли» улицу, но вот означает ли это, что они сложили оружие?

А вот тут полной уверенности уже нет. Тем более что Роберт Кочарян, в отличие от Пашиняна, не митинговый горлопан и не уличный вожак — он классический заговорщик. В 1998 году он пришёл к власти именно путем заговора и «ползучего переворота», сопровождавшегося серией политических убийств. А еще раньше точно так же захватил лидерство в Ханкенди. И вопрос, не попытаются ли «реваншисты» обратиться к прежним технологиям, стоит того, чтобы его озвучить. Тем более что Сагателян уже намекает: «Любая другая власть ушла бы, но эта власть хочет крови. Мы уже говорили, что не хотим кровопролития, и если нас обвинят в недостатке решимости, то да – у нас нет решимости убивать армян», — что вполне может быть и подготовкой общественного мнения к той самой крови и к тому, чтобы ответственность за это возложить на власть в лице Пашиняна.

Такой сценарий будет катастрофой для самой Армении, но никак не для Азербайджана. А если «реваншисты» попытаются спровоцировать напряженность на государственной границе или линии соприкосновения в Карабахе — катастрофой вдвойне. Так что и Пашиняну, и его противникам следует держать в голове: Азербайджан готов к любому варианту развития событий. А вот для Армении беспроигрышного варианта не существует вообще.

Отдел политики Minval.az