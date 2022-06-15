Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь обвинил своих предшественников Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в том, что они обсуждали на переговорах возможность нахождения Карабаха в составе Азербайджана, однако сейчас, оказавшись в оппозиции, обвиняют власть в предательстве.

Выступая с трибуны парламента на обсуждениях выполнения госбюджета, Пашинян заявил, что в бытность Роберта Кочаряна президентом, в ноябре 1998 года власти Армении вели переговоры на основании проекта по т.н. «Общему государству», который предполагал нахождение Карабаха в составе Азербайджана. И то, что сегодня Кочарян и его сторонники, в том числе партия «Дашнакцутюн», утверждают, дескать, Карабах никогда не может быть в составе Азербайджана, мягко говоря, попахивает лукавством, заявил он.

«Они (прежние власти – ред.) не только не исключали, что Карабах может быть в составе Азербайджана, но согласились с ключевой логикой переговорного пакета, согласно которому Карабах должен быть в составе Азербайджана. Более того, они тем самым проигнорировали декларацию о независимости Карабаха, принятую 2 сентября 1991 года, а также референдум о независимости, прошедший 10 декабря того же года», — сказал Пашинян.

После идеи «Общего государства» на столе переговоров был вопрос обмена территориями. Суть этого проекта, как утверждает Пашинян, заключалась в том, что Армения получает Карабах, а взамен отдает Азербайджану Мегринский район в Сюникской области. С точки зрения Пашиняна, согласие Еревана обсуждать этот вариант косвенно означал, что Армения в тот момент признавала Карабах частью Азербайджана.