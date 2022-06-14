Россия запретила въезд десяткам британских журналистов и представителей оборонной сферы.

Как сообщает российский МИД, в целом РФ запретила въезд 49 британским журналистам и представителям оборонной сферы, заявив, что они распространяют ложную информацию о войне в Украине или несут ответственность за поставки оружия в страну.

В частности, 29 журналистов, которые внесены в черный список, «причастны к умышленному распространению ложной и односторонней информации» о России и событиях в Украине и на Донбассе, говорится в сообщении российского МИД.

«Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе», – говорится в сообщении.

Журналисты представляют крупные СМИ, в частности BBC, Sky News, Financial Times, Daily Telegraph, Independent и Guardian. В список входят ведущие новостей, редакторы и старшие менеджеры.

20 британским военным чиновникам и деятелям, которые, по словам Москвы, связаны с оборонной промышленностью, также запретили въезд в Россию. Отмечается, что они «причастны к принятию решений по поставкам оружия в Украину».

Список людей, связанных с обороной, включает заместителя министра обороны Великобритании, командующего Королевским флотом, трех членов парламента и руководителей оборонных подрядчиков BAE Systems и Thales.