Стоимость полной заправки автомобиля со стандартным 55-литровым бензобаком в Великобритании впервые превысила отметку в £100 фунтов (около $125), сообщает Би-би-си.

Согласно оценкам британской автосервисной компании RAC, со среды при средней цене неэтилированного бензина в £1,82 ($2,28) за литр, автолюбителям придется заплатить £100,3, чтобы полностью заправить машину. Для автомобилей с дизельными двигателями эта сумма составит £103,4 ($129,48), так как средняя цена дизтоплива в королевстве достигла £1,88 ($2,35) за литр. Рост цен продолжается несмотря на сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов за литр на период до марта 2023 года.

«Цены на заправках снова бьют рекорды и стоимость литра бензина быстро приближается к £2. Мы настоятельно призываем правительство принять решительные меры, чтобы смягчить последствия беспрецедентного роста цен для автомобилистов», — говорится в распространенном RAC сообщении.