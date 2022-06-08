Российская радиостанция «Коммерсантъ ФМ» подверглась хакерской атаке.
В эфире по кругу играет гимн Украины, антивоенные песни и «Червона калина».
На радиостанции сообщают, что эфир будет скоро восстановлен.
Российская радиостанция «Коммерсантъ ФМ» подверглась хакерской атаке.
В эфире по кругу играет гимн Украины, антивоенные песни и «Червона калина».
На радиостанции сообщают, что эфир будет скоро восстановлен.
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