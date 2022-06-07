В Украине из школьной программы исключат «Войну и мир» Льва Толстого и другие произведения русской литературы, в которых воспевается армия.

Об этом заявил замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Также изменения коснутся предмета «Защита отечества» — его сделают более «практичным», например, будут учить детей обращаться с минами. «Дети должны знать, уметь. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание. И будет отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности», — сказал Витренко.