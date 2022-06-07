В пятницу случилось новое опасное обострение на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Произошла перестрелка между обеими сторонами.

Стрельба началась примерно в 12.00 в местности Булак-Башы. Она продолжалась как минимум несколько часов. Кроме того, Погранслужба Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана сообщила, что фиксирует переброску таджикской стороной военной тяжелой техники к линии границы.

«ПС ГКНБ принимает все меры по недопущению эскалации обстановки на кыргызско-таджикской границе», — сообщили кыргызские пограничники.

И это притом, что совсем недавно стороны как ни в чем не бывало занимались мирным процессом — с 25 по 30 мая в Бишкеке проходила встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы.

Департамент информации МИД Таджикистана сообщал, что «встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», а следующая встреча рабочих групп запланирована в Душанбе.

Напомним, что ранее Таджикистан и Кыргызстан пришли к согласию о необходимости ускорения процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской госграницы, а также активизации работы правительственных делегаций двух стран по границе. Об этом было сказано на встрече министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и нового посла Кыргызстана в РТ Эрлана Абдылдаева 6 мая в Душанбе.

Из почти 990 км таджикско-кыргызской границы согласовано более 660 км. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17 апреля этого года на встрече с жителями Исфары заявил, что выявлено и согласовано 663,7 км из 987-километровой границы между двумя государствами, то есть 68,4% линии госграницы.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью информагентству «Кабар» говорил, что вопрос делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы медленно, но решается.

Напомним, последний конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел 12 апреля в районе джамоата Хистеварз Согдийской области. Тогда в перестрелке был убит 27-летний таджикский пограничник Зоир Саидумаров. Стрельба прекратилась после встречи представителей приграничных областей.

И вот опять – перестрелки и напряжение. В чем же дело? Почему две соседние страны никак не могут выработать простой механизм, чтобы напрочь исключить применение огнестрельного оружия, причем даже не в отношении нарушителей, а между самими пограничниками? И ведь никакой войны, никакого конфликта между этими двумя государствами никогда не было. Мало того, оба они состоят в одном военном блоке (!) – ОДКБ. И почему-то эти стычки, происходящие регулярно уже много лет, не торопится остановить Россия, которая вроде бы рулит в ОДКБ и имеет значительное влияние на Бишкек и Душанбе. Как можно объяснить всё это?

Своими мыслями по этому поводу с Minval.az поделились центральноазиатские эксперты.

Казахстанский политолог Казбек Бейсебаев заявил, что между государствами Центральной Азии вопросы границы по-прежнему остаются острыми. Это такое наследие от советского периода, когда при установлении границ между союзными республиками не совсем верно учитывались интересы того или иного народа. В основе всех пограничных разногласий лежит проблема воды, точнее, доступ к источникам воды. Причем, этот кыргызско-таджикский конфликт является одним конкретным случаем большой водной проблемы в регионе ЦА, включая юг Казахстана.

«Касательно этого конфликта, следует сказать, что действительно, на самом верху, вроде, договариваются, а потом через некоторое время возникают перестрелки с жертвами. Понятно, что если не решить этот конфликт окончательно, то перестрелки будут возникать регулярно. А это значит, что существует угроза в перерастании конфликта в настоящую войну. Также понятно, что Кыргызстан и Таджикистан в этом сценарии не заинтересованы. У них хватает и других своих внутренних социально-экономических проблем. На них обоих имеет сильное влияние только одна страна – это Россия. Тем более, обе эти страны входят в ОДКБ», — сказал Бейсебаев.

По его словам, разрастание конфликта не отвечает интересам Москвы, и она хотела бы этот вопрос урегулировать. Не будем забывать, что за Таджикистаном находится Афганистан, где правят талибы, которые оказывают влияние на Таджикистан и на регион ЦА. Москва сейчас из-за военных действий в Украине пока не может вплотную заняться решением кыргызско-таджикской проблемы. Но Москве все равно придется этим заняться, полагает эксперт.

Рустам Кошмуратов, кыргызский журналист, основатель и директор телерадиокомпании «Алмаз» в свою очередь отметил, что после инцидента на границе кыргызской и таджикской сторонами на высоком уровне было вынесено решение, что тяжелая техника будет отведена на место базирования. По неофициальным данным, со стороны Таджикистана все-таки были произведены обстрелы кыргызской стороны из миномета.

Кроме того, МИД КР выступил с сообщением, в котором говорится о том, что все проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Стороны должны стремиться к созданию конструктивной благожелательной атмосферы при решении всех вопросов, чтобы избежать гибели граждан и военнослужащих с обеих сторон. МИД КР выступает за многовековые добрососедские отношения между нашими народами.

«После нынешнего инцидента выступил также лидер партии Социал-демократы КР Темирлан Султанбеков, который сообщил, что Россия хотела помочь решить конфликт на общей границе. По его словам, в результате личных контактов с российской стороной, во время которых он спрашивал, почему ОДКБ и Россия не предпринимают никаких мер по защите мира, ему ответили следующее: оказывается, РФ через официальные службы предлагала посредничество для разрешения конфликта. Москва предложила установить наблюдательную миссию на границе, что не позволило бы проникать таджикским военным на территорию КР и причинять вред нашим гражданам. Султанбеков сказал, что РФ предложила предоставить все карты ЦА за все периоды, и по ним можно подтвердить, что вот эта самая спорная территория на самом деле принадлежит КР. Однако наши власти отказались от любой помощи и объяснили, что не нуждаются в посредничестве при урегулировании конфликта», — отметил Рустам Кошмуратов.

Самир Ибрагимов