Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Анкару на торжественный прием, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений Турции с дружественными и братскими странами.

Отвечая на вопросы «Анадолу» Байрамов отметил, что официальный Баку на самом высоком уровне заявил о поддержке процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией.

По словам министра, в Азербайджане отнеслись позитивно к назначению спецпредставителей Турции и Армении по нормализации связей и проведению 3 встреч с их участием.

Джейхун Байрамов назвал предпринятые в этом направлении шаги позитивным примером посылов Турции и Азербайджана в адрес Армении.

Касаясь отношений Азербайджана и Турции, министр подчеркнул, что две страны в своих связях достигли невиданного уровня сближения, что является ярким отражением позиции глав государств.

«Шушинская декларация, подписанная 15 июня лидерами Азербайджана и Турции, вывела отношения наших стран на уровень союзничества, задала новые цели для сотрудничества по многим направлениям», — сказал Байрамов.

Он отметил, что Азербайджан и Турция активно сотрудничают и на международных площадках, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

«Я уверен, что связи Азербайджана и Турции будут и далее динамично и поступательно развиваться в интересах двух стран и народов с акцентом на братство и союзничество», — сказал Байрамов.

Возвращаясь к ситуации на Южном Кавказе, Байрамов подчеркнул, что официальный Баку всегда выступал за добрососедские отношения со всеми странами мира.

Вместе с тем, соседняя Армения не оставляла агрессивных планов в отношении Азербайджана, оккупировав в период Первой Карабахского войны 20 процентов территории республики. В период оккупации, речи о нормализации отношений Баку и Еревана естественно не стояло, сказал он.

Вместе с тем, после деоккупации азербайджанских земель в результате Второй Карабахской войны, Азербайджан оставил в сторону раны прошлого, заявив о готовности к миру и нормализации отношений с Арменией.

«Армения в течение года игнорировала мирные призывы Азербайджана. Несмотря на это, Баку в начале текущего года обнародовал принципы, на которых может основываться будущее мирное соглашение», — сказал Байрамов.

По его словам, мирная повестка официального Баку вызвала позитивный отклик у международного сообщества, в числе, на уровне Евросоюза.

По инициативе ЕС лидеры Азербайджана и Армении за последние два месяца провели две очные встречи, напомнил Байрамов, отметив, что в повестке переговоров, в числе прочих, значится также разблокирование транспортных путей в регионе, а также делимитация и демаркация границы двух стран.

Байрамов сообщил далее, что из Армении начали поступать определенные позитивные сигналы в вопросе нормализации отношений.

«Мы воспринимаем эти сигналы в качестве позитивных шагов. Продолжение движения в этом направлении отвечает интересам ни только Азербайджана и Армении, но и региона в целом. Нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией больше всего нужна самой Армении. Потому, что 30-летний курс на агрессию и оккупацию чужих земель не принес Армении ничего хорошего – одни лишь беды. Официальный Ереван должен правильно оценить ситуацию и вынести нужные результаты», — уверен азербайджанский министр.

Относительно переговоров по открытию Зангезурского коридора, который соединит железнодорожным и автомобильным путями Нахчыванскую автономную Республику Азербайджана с западными районами республики, Байрамов отметил, что конкретных результатов по данному вопросу пока нет. Армения под различными предлогами затягивает этот процесс, констатировал министр.

Байрамов подчеркнул, что восстановление сообщения в регионе в первую очередь нужно самой Армении, минимизировавшей свои возможности в транспортной сфере. «Турция и Азербайджан открыто заявляют: «У нас нет проблем с Ереваном. Наши страны выступают за нормальные добрососедские отношения с Арменией. Если Ереван предпримет соответствующие шаги, будет уважать нормы международного права и учитывать реалии региона, то станут возможными хорошие результаты», — сказал он.