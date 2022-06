Сегодня в Белом доме у меня состоялась плодотворная и дружеская беседа с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Мы обсудили азербайджано-американское партнерство и региональные вопросы.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Today at @WhiteHouse I had fruitful and friendly conversation with 🇺🇲National Security Advisor @jakejsullivan on Azerbaijan-United States partnership and regional issues. pic.twitter.com/HpWMazUTbp

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 6, 2022