Королева Великобритании Елизавета II снялась в комическом ролике с медвежонком Паддингтоном. Как сообщает Daily Mail, он был показал вечером 4 июня на концерте перед Букингемским дворцом.

По сюжету медвежонок Паддингтон был приглашен к королеве на послеполуденный чай, где нарушил правила этикета — в частности, наступил лапой в шоколадный эклер, обрызгав кремом дворецкого.

Чтобы загладить свою вину, анимированный медвежонок предлагает Елизавете II сэндвич с мармеладом, утверждая, что он у него всегда при себе.

«У меня тоже», — отвечает королева, доставая из сумочки точно такой же сэндвич.

В заключение медвежонок Паддингтон поздравляет королеву с 70-летием правления и благодарит ее «за все». Она отвечает, что это очень любезно.

«Ее Величество известная своим чувством юмора, так что ее решение принять участие в сегодняшнем скетче не должно удивлять, — прокомментировали ролик представители Букингемского дворца. — Представлял интерес процесс съемок и анимирования, а возможность пригласить знаменитого медвежонка на чай была слишком привлекательна, чтобы от нее отказываться».

Ролик снимался в Виндзорском дворце — работа над ним шла в обстановке строгой секретности в течение нескольких месяцев. Производством видео занимались BBC Studios и Heyday Films/StudioCanal.

Голосом анимированного медвежонка стал британский актер Бен Уишоу, озвучивающий этого героя во всех детских фильмах.