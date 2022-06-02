Продолжаются поиски пропавшего в Загатальском районе гражданина Индии Кондавеети Маниката, 1993 года рождения.

Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел/

Было отмечено, что наряду с группами, состоящими из военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел, сотрудников районного отдела полиции, а также соответствующих структур Министерства экологии и природных ресурсов, к поискам были привлечены местные жители, альпинисты и беспилотники.