В Ереване армянка-путинистка накинулась на россиян, осуждающих войну и заявила, что «Украина предала крест», выступая на стороне Азербайджана.
Представляем вашему вниманию данное видео.
В Ереване армянка-путинистка накинулась на россиян, осуждающих войну и заявила, что «Украина предала крест», выступая на стороне Азербайджана.
Представляем вашему вниманию данное видео.
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