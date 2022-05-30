Валентин Юмашев, зять первого президента РФ Бориса Ельцина, ушел с поста советника президента Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Информацию об увольнении Юмашева Reuters подтвердила Людмила Телень — один из руководителей «Ельцин-центра». По ее словам, Юмашев ушел с поста еще в апреле. На вопрос, почему он принял такое решение, детально она ответить затруднилась.

«Это была его инициатива», — цитирует агентство ответ Телень.

Второй источник, попросивший журналистов не называть его имени, также подтвердил, что Юмашев оставил должность советника Путина в апреле.