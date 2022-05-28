На юге Нигерии в давке во время бесплатной раздачи продуктов нуждающимся местным жителям погиб как минимум 31 человек, в том числе беременная женщина и дети, сообщает издание PM News.

По сведениям издания, утром возле христианской церкви, община которой анонсировала мероприятие, собрались тысячи людей. Трагедия произошла из-за того, что организаторы не смогли удержать наплыв толпы, которая пыталась прорваться в зал с бесплатной едой и вещами.

Позже члены общины, в том числе церковный юрисконсульт и организатор программы, были арестованы нигерийской полицией. Пострадавших, которые были ранены во время раздачи продуктов, доставили в больницу.