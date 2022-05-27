В Грузии не зафиксировано ни одного случая ухода от международных санкций, введенных против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе заседания парламента страны. Он пришел туда по требованию депутатов от оппозиции.

«Ни одного такого факта на сегодняшний день не зафиксировано. Мы не допустим незаконной деятельности ни одной компании или индивида под санкциями на территории Грузии, не дадим использовать Грузию для обхода санкций», — заявил он.

По словам Гарибашвили, Грузия соблюдает все международные санкции, а Нацбанк страны и другие учреждения действуют в полном соответствии с финансовой политикой США, Европейского союза и Великобритании. В качестве примера он привел оперативное решение вопроса с прекращением деятельности в Грузии подсанкционного банка VTB.

«Наше законодательство полностью соответствует нормам международного права… В том числе законодательство об отмывании денег, финансировании и поощрении терроризма, контроле за продукцией военного и двойного назначения, обеспечивает невозможность уклонения от санкций», — сказал премьер.

При этом, заверил Гарибашвили, правительство Грузии не будет вводить никаких санкций в отношении России, так как «это не в интересах страны».

«…В целом в связи с санкциями я неоднократно заявлял, что позиция нашего правительства продиктована, конечно, нашими национальными интересами. Наша главная задача должна заключаться прежде всего в защите интересов наших граждан и в защите интересов нашего государства… Введение двусторонних санкций (против России) на экономическом уровне означает введение санкций против собственных граждан», — пояснил Гарибашвили.

По его словам, в противном случае властям Грузии не удалось бы сохранить экономический рост в стране на фоне мирового экономического кризиса.

Говоря об украинском кризисе, Гарибашвили заявил, что Грузию и Украину связывает «историческая дружба, европейские и евроатлантические устремления» и, что Тбилиси «решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах».

«Грузия выражает полную солидарность с Украиной и украинским народом, что подтверждается соответствующими политико-дипломатическими шагами в двустороннем или многостороннем форматах», — сказал Гарибашвили.