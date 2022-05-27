Состоялся суд над бывшим главой Имишлинского района Уильямом Гаджиевым, арестованным по обвинению в растрате и взяточничестве.

Гаджиев дал показания в суде и сказал, что не имеет никакого отношения к присвоениям. Он отметил, что глава исполнительной власти не может обналичить выделенные из бюджета средства, передает Qafqazinfo.

Гаджиев заявил, что не брал взяток ни от кого:

«После моего ареста сотни жителей Имишли обратились к президенту с просьбой освободить меня. Прошу принять в отношении меня гуманное решение с учетом моего возраста и намерения возместить ущерб».

Прокурор поинтересовался, откуда в ходе операции СГБ из квартиры Гаджиева в Баку взялись 2,5 миллиона долларов, 1 миллион евро, 55 тысяч манатов и другая валюта (в целом 6,3 миллиона манатов).

Вильям Гаджиев ответил, что эти деньги достались в наследство от деда его жены и принадлежат его родственникам.

На остальные вопросы Гаджиев отвечать отказался.