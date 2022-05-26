Пожар в цехе по производству пластмасс, расположенном недалеко от станции метро «Улдуз» в Наримановском районе Баку, потушен подразделениями МЧС.

Как сообщили в МЧС, несмотря на сложность пожара и риск быстрого распространения огня, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить благодаря слаженной и эффективной работе и профессионализму пожарных.

В результате пожара, по предварительной оценке, сгорело 900-1000 квадратных метров цеха и склада общей площадью около 28 тысяч квадратных метров.

Большая часть объекта была защищена от огня.

В результате пожара два сотрудника Государственной службы пожарной охраны МЧС получили незначительные травмы.

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МЧС Азербайджана распространило кадры тушения пожара. В настоящее время пожар локализован, меры по тушению огня продолжаются.

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В Наримановском районе Баку на цехе по производству пластмассы возле станции «Улдуз» вспыхнул пожар.

К месту происшествия были привлечены многочисленные пожарные расчеты, сообщает Qafqazinfo.

Дым от пожара можно увидеть во многих районах города.

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К тушению пожара в Баку привлечены вертолеты МЧС.