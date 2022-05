Приветствую первое заседание пограничной комиссии для обсуждения делимитации межгосударственной границы и наилучшего обеспечения стабильной ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом в Twitter написал председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

«Это заметный прогресс после трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — добавил он.

Warmly welcome first meeting of Border Commissions held today on Armenia-Azerbaijan border to advance discussions on delimitation of inter-state border and how best to ensure stable situation.

Tangible progress following trilateral meeting with @NikolPashinyan and @azpresident pic.twitter.com/b0rUaveib3

— Charles Michel (@eucopresident) May 24, 2022