Весной этого года в России резко выросла доля менеджеров, которые при выезде из России не покупают обратные билеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании «Аэроклуб», которая работает на рынке бизнес-трэвел услуг.

Так, в марте доля билетов в один конец достигла 70%, а в апреле опустилась до 47%. В 2019 году на такие билеты приходилось около трети заказов.

«Сравнение с 2019 годом кажется нам наиболее релевантным, так как рынок находился в стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям, таким как, например, COVID-19», — уточнили в «Аэроклубе».

Самыми популярными странами, куда оформлялись заказы без обратных билетов, стали Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.

По словам управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, рост спроса на билеты в одну сторону — это косвенное подтверждение релокации сотрудников.

По словам Липатовой, в апреле спрос на размещение в Израиле превысил «доковидные» показатели на 73%, при этом большая часть бронирований пришлась на представителей ИT- и телеком-сегмента, а также на компании, оказывающие финансовые и консалтинговые услуги. «Рекордный спрос на размещение [в отелях] также продемонстрировали ОАЭ и Казахстан, в топе направлений — Армения, Азербайджан и Узбекистан. В основном это безвизовые страны, с которыми открыто авиасообщение», — добавила она.

В свою очередь глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что с конца февраля Россию покинули много IT-специалистов, в основном, они уехали в страны ближнего зарубежья.