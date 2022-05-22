Бельгия первой в мире вводит обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой, сообщает La Libre Belgique.

Карантин для зараженных людей займет 21 день. При этом тем, кто с ними контактировал, не обязательно изолировать себя. Достаточно внимательнее следить за симптомами — это сыпь на лице и других частях тела, а также признаки гриппа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что располагает сведениями о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых.