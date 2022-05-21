Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительный экзамен в вузы по III группе (I попытка), сообщает ГЭЦ.

Ожидается участие 21521 абитуриента.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Экзамен начнется в 11:00, режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена. Прибывшие после указанного времени участники не будут допущены в здание экзамена.

Всего в городах и районах, где 21 и 22 мая пройдут экзамены, выделено 189 экзаменационных зданий, 3322 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 189 общих руководителей экзаменов, 544 руководителя экзаменов, 4158 преподавателей–контролеров, 503 сотрудника по режиму пропуска, 189 представителей зданий.

В экзаменах примут участие 60 абитуриентов с ограниченными физическими возможностями (I группа инвалидности, нарушения слуха и др.) Созданы специальные условия для доступа и комфортного передвижения абитуриентов с ограниченными возможностями.