Арестованы организаторы незаконной продажи экзаменационных вопросов по международной программе, дающей право на поступление в зарубежные вузы.

Информацию об этом распространила Генеральная прокуратура.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности (СГБ) в отношении главы компании, незаконно организовавшего продажу вопросов международной экзаменационной программы, дающей право на поступление в зарубежные вузы, в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК и проводится расследование.

В ходе оперативных мероприятий были выявлены основания для подозрения, что директор ООО «Uğur İstanbul 2012» Мамедов Джахид Сабит оглу, войдя в преступный сговор с Алиевым Шахином Севиндик оглу и другими лицами, оказывавшими помощь в индивидуальном порядке в обучении граждан за границей, незаконно получил за крупную сумму денег от образовательных центров в Измире и Стамбуле, имеющих лицензию на проведение подобных экзаменов, составляющие коммерческую тайну вопросы и информационную базу экзамена «SAT» (Scholastic Aptitude Test) Службы образовательного тестирования («Educational Testing Service») международной частной организации «College Board».

В продолжение этих незаконных действий, были выявлены основания для подозрения, что Джахид Мамедов за крупную сумму незаконно продавал эти вопросы отдельным лицам на территории Турции и Азербайджана посредством возглавляемого им ООО и другого учебного заведения, функционирующего в Баку, ООО «Uğur N», а также своего сообщника Шахина Алиева и других лиц, тем самым нанес значительный ущерб «College Board» в плане осуществления приема в образовательные учреждения на объективной основе в соответствии с международно-признанными стандартами, обеспечивающими конфиденциальность, конкурентоспособность и эффективность обучения.

На основании собранных по делу доказательств Дж.Мамедову и Ш.Алиеву были предъявлены обвинения по соответствующим статьям УК, суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста.

Принимаются необходимые следственные меры по выявлению и привлечению к ответственности других виновных путем полного, тщательного и объективного расследования фактов по уголовному делу.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики просит граждан, столкнувшихся с подобными незаконными ситуациями, сообщить об этом в колл-центр «961» Генеральной прокуратуры или на горячую линию «161» Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.