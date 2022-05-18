Рабочая группа с участием вице-премьеров Азербайджана, Армении и России соберется в этом месяце. Об этом сообщили намедни армянским журналистам в аппарате вице-премьера Мгера Григоряна. Дата встречи уточняется, говорят в офисе этого армянского участника трехсторонней группы.

Напомним, что эта рабочая группа призвана обсуждать вопросы разблокирования коммуникаций в регионе вокруг Карабаха (в частности, железных и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном). Рабочая группа была создана на основе заявления лидеров трех стран в январе 2021 года. Но в последний раз встреча этой группы прошла аж в октябре 2021-го.

И конечно ясно, что нынешняя активность не может быть запланирована без одобрения Москвы – ведь в ней есть и ее представитель, вице-премьер РФ Оверчук. Но выглядит это всё весьма любопытно и противоречиво, потому что происходит на фоне непрекращающихся акций протеста оппозиции в Армении – которые, по мнению многих независимых наблюдателей, тоже могут модерироваться только одной заинтересованной стороной – Москвой. То есть, получается, что одной рукой как бы поощряя Ереван и Баку к продолжению переговоров по разблокированию коммуникаций, другой – Россия прямо мешает продвижению такой повестки, организуя протесты подконтрольных себе сил в Армении, которые открыто заявляют, что они против сотрудничества с «турками». В чем же тут хитрость? Для чего это нужно Москве?

Своими соображениями на сей счет согласился поделиться с «Минвалом» политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Все те совместные комиссии, рабочие группы, межправительственные структуры, которые касаются Армении и Азербайджана, инициированы Москвой только для того, чтобы держать процесс под контролем и направлять его в нужное Кремлю русло. Ничего более. Москва не хочет ни развития в регионе, ни мирного процесса, потому что это не соответствует планам, интересам и тем целям, которых она хочет достичь на Южном Кавказе.

Именно поэтому, как только начались попытки организовать мирные переговоры между Баку и Ереваном в конструктивном русле при содействии Европейского Союза, Москва тут же дала команду пророссийской политической оппозиции в Армении подняться против Пашиняна. Спустить на него всех собак, начать обвинять его во всех грехах – в предательстве национальных интересов, в сговоре с Турцией и Азербайджаном. Вот это всё и есть средства и метод шантажа. Москва не хочет никакого замирения сторон – она просто желает держать обе страны под своим контролем.

И вот эти события последних месяцев доказывают, что любые трехсторонние рабочие группы, комиссии и пр. под «присмотром» Москвы – это всё инертные структуры, которые по факту абсолютно ничего не делают. Собираются порой, раз в полгода, раз в восемь месяцев, проговаривают что-то воодушевляющее о намерениях на будущее, и опять наступают молчание и бездействие. Так прошел, например, весь 2021 год и первый квартал года нынешнего.

Вот сейчас, после Брюсселя, армяно-азербайджанский мирный процесс вроде бы сдвинулся с мертвой точки, и мы сразу же видим, что в российском МИД допускают новую встречу лидеров в Москве. Естественно, российская сторона будет выкладывать им свой подход, видение этого процесса. А в чем оно заключается? В том, что никакие другие государства и международные структуры не должны вмешиваться в налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном, весь регион является зоной, сферой интересов России и именно она будет решать, что там делать, чему быть, и как быть. Я думаю, что Москва преследует именно такую цель. А внешне она конечно демонстрирует как бы добрую волю, что якобы она заинтересована в окончательном мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Нет, она в этом не заинтересована, и не может быть заинтересована. Вот и всё.

Р.Оруджев