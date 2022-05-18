Канада в рамках санкций, введенных против РФ за войну в Украине, запретила въезд тысячи граждан Российской Федерации, включая президента Владимира Путина.

Об этом объявил министр внутренней безопасности Марко Мендичино, пишет «Европейская правда».

«Мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду около тысячи россиян, включая Путина и его сообщников. Все эти лица уже находятся под санкциями Канады за их роль во вторжении и теперь они будут невъездными. Мы обеспечим, чтобы Канада не была «безопасной гаванью» для ответственных за противоправное, безнравственное и реваншистское вторжение в Украину», — заявил Мендичино.

В правительственном коммюнике детализируют, что министр внесет изменения в закон об иммиграции и убежище, чтобы запретить въезд россиянам, попавшим под санкции по Special Economic Measures Act (SEMA). Эти изменения позволят канадской службе пограничных услуг отказывать во въезде и выдворять из страны данных лиц, а миграционной службе – отказывать им в получении визы.

«Вступив в силу, эти поправки будут применяться ко всем иностранным гражданам, попавшим под санкции Канады, и сопровождающим членам семьи», — отмечают в тексте.

В канадском санкционном списке – около тысячи причастных к вторжению граждан РФ, Беларуси и Украины, в том числе лично Путин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу.