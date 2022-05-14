Страны G7 будут поставлять оружие Украине в случае необходимости на протяжении долгого времени. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 по итогам их встречи.

Кроме того, страны G7 заявили о планах расширения секторальных санкций против РФ. Дальнейшие ограничительные меры против России коснутся ее представителей и институтов. G7 намерена продолжить усилия по политической и экономической изоляции России.

Главы МИД G7 также сообщили, что намерены активизировать усилия по сокращению зависимости и отказу от российских энергоносителей.