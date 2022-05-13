Украина вошла в длительную фазу войны, сколько она будет длиться – спрогнозировать сложно.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что к 9 мая Россия потерпела стратегическое поражение – не смогла уничтожить Украину путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. «Мы вынудили их снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал», — написал Резников.