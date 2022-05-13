Российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов может купить завод по производству напитков «Спасо-Бородинские воды», который находится в подмосковном Можайске. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. У первого вице-президента Crocus Group Агаларова с 2019 года есть бизнес по продаже энергетических напитков «Жара», которые изготавливаются в Германии.

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, из-за санкций российский рынок освободился от иностранных конкурентов, поэтому у отечественных производителей есть хороший шанс закрепить свои позиции. В начале мая Агаларов по адресу расположения завода зарегистрировал компанию «Уни Пак», которая будет заниматься изготовлением безалкогольных напитков.

Энергетики «Жара» певец производит с 2019 года, но до этого они разливались на немецком пивоваренном заводе Darguner Brauerei, а затем доставлялись в Россию. Один из основателей Famous Amazing Brands Антон Стельмаков отметил, что перенести производство в Россию Агаларов мог не только из-за геополитических проблем, но и из желания упростить и удешевить логистику.

Завод «Спасо-Бородинские воды» изначально принадлежал компании «Бородино» Тиграна Нерсисяна (его состояние в 2009 году Forbes оценивал в $400 млн). Позднее из-за проблем Нерсисяна с бизнесом актив выкупила за 50,1 млн рублей компания «СТИ 2000». Её генеральный директор Александр Наритай подтвердил, что сейчас завод выставлен на продажу за 500 млн рублей. На предприятии производят воду из собственной скважины, безалкогольные и слабоалкогольные напитки. В сутки завод разливает около 1 млн л. Также в комплекс «Спасо-Бородинские воды» входит склад на 6000 кв. м.

Стельмаков сообщил, что завод долго стоял без работы, поэтому его сперва нужно реанимировать. К тому же для его эффективной работы новому владельцу придётся расширить ассортимент напитков.