Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию в фокусе внимания экспертного сообщества, что было вполне ожидаемо. Тем более что итоги переговоров президентов двух стран, список подписанных документов и прозвучавшие заявления дают огромный массив информации к размышлению. Токаев и Эрдоган подписали Совместное заявление о расширенном стратегическом партнёрстве. Подписано соглашений на 1 миллиард долларов. Развивается военно-техническое сотрудничество. В Казахстане, в частности, будут собирать турецкие БПЛА ANKA. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил потенциал Транскаспийского маршрута — как тут же не преминули заметить некоторые эксперты, идущего в обход России. Касым-Жомарт Токаев озвучил весьма крамольный факт, напомнив, как 70 лет назад многие казахи нашли убежище в Турции. И такая «непротокольная» деталь: после переговоров два президента — Токаев и Эрдоган — сыграли в настольный теннис. И вот тут уже действительно не так важно, кто выиграл, а кто проиграл — в выигрыше и Турция, и Казахстан.

Новые договорённости непосредственно касаются и Азербайджана. Транскаспийский маршрут проходит по территории нашей страны. По нему уже осуществляется железнодорожное грузовое сообщение между Китаем, с одной стороны, и странами Европы, с другой.

Укрепление позиций Анкары к востоку от Каспия — уже давно ни для кого не новость и не сенсация. Но в случае с Казахстаном есть своя специфика. Во-первых, в экспертных кругах еще продолжают приглядываться к новому президенту страны Токаеву. А во-вторых, и «в-главных», совсем недавно по политическим меркам, в январе 2022 года, ведущей темой новостей с тегом «Казахстан» были беспорядки в крупных городах и первое применение «миротворческих сил ОДКБ» для их подавления.

Официально в тех беспорядках обвинили «радикальных исламистов». Неофициально там явно торчали «уши» российских спецслужб. Ситуация сдетонировала как по команде после саммита тюркоязычных государств, где участвовал и Казахстан — в его ходе «Тюркский союз» был преобразован в международную организацию. Да и задержание в аэропорту Нур-Султана двоих казахстанцев, с доказательствами причастности к беспорядкам в их мобильных телефонах, которые пытались вылететь именно в Россию, говорит о многом.

Наконец, после февраля 2022 года уже не получается отмахнуться от вопросов, не были ли события в Казахстане этакой прелюдией к «спецоперации» в Украине. Где в первые дни тоже было много разговоров об отправке «миротворцев ОДКБ» и где Кремль просто не рассчитывал встретить серьезное военное сопротивление.

Тогда, будем реалистами, хватало разговоров, что десант ОДКБ представляет собой этакую «силовую рихтовку» политики Казахстана, куда РФ рассчитывает «не пущать» никаких других игроков, кроме себя.

Возможно, конечно, что на фоне «горячего сценария» и его известной непредсказуемости в Казахстане действительно решили принять навязанные Москвой «правила игры» и согласиться на ввод «миротворцев». Но то, с какой скоростью эти самые миротворцы начали покидать Казахстан, а Москва так и не получила на его территории ожидаемых «дивидендов», уже заставили задуматься. Затем в Нур-Султане четко дали понять, что признают территориальную целостность Украины и не намерены вслед за Россией признавать «независимость» Луганска и Донецка.

И вот теперь — визит Токаева в Турцию. Который не оставил сомнений: Турция воздерживается от резких заявлений и жестов, она ведёт очень «аккуратную» и сбалансированную политику. Но при этом умело и планомерно продвигает свои интересы — и в Украине, и в Казахстане, и в других регионах.

Но самое главное, сегодня, на фоне украинской войны, этот визит обозначает еще один важный тренд: Казахстан, один из «столпов» евразийства, постепенно, осторожно, но неотвратимо дистанцируется от России. Что вполне ожидаемо. Во-первых, в Казахстане не забыли ни жестокого подавления восстания 1916 года, ни «голодный геноцид», устроенный Мирзояном и Голощекиным, ни события в Алма-Ате в 1986 году, ни того, кому исторически принадлежат Оренбург и Омск. Не упустили из внимания регулярных «наскоков» на Казахстан, которые в России озвучивают то Никонов, то Соловьев, то Кеосаян. И уж точно делают выводы из того, каким курсом, пардон, следует сегодня «российский корабль». Предсказуемо, что плыть в его «фарватере» Казахстану не очень хочется. Москва уже пытается устраивать экономическое давление — подозрительная «авария» на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума, о которой уже рассказывал Minval, дает здесь понятную пищу для размышлений.

Ожидаемо и то, что в качестве действенной альтернативы рассматривают здесь именно Турцию. Анкара представляет «натовский» вектор, но, в отличие от США и Евросоюза, не устраивает придирок по вопросам демократии и прав человека, но в то же время обещает реальную поддержку — и коммуникационную, и инвестиционную, и, возможно, даже военную. Да, у Казахстана нет в активе такого документа, как Шушинская декларация, но здесь уже выделяют на армию миллиард долларов, проявляют интерес к турецким беспилотникам и развивают с Анкарой военное и военно-техническое сотрудничество.

И вот «сломать» этот тренд Москве будет куда труднее, чем устроить показательный десант «миротворцев» в Казахстан.

Нурани, обозреватель Minval.az