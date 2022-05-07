Центральное разведывательное управление США не видит признаков того, что Россия готовится развернуть тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом на конференции, организованной Financial Times заявил директор ЦРУ Билл Бернс, передает «Униан».

«Как разведывательное сообщество мы не видим на данный момент практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже потенциальное применение тактического ядерного оружия», — сказал Бернс.

Но легкомысленно относиться к возможности применения ядерного оружия не стоит.

«Учитывая бряцание оружием, которое мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. Поэтому мы, как разведывательная служба, очень сосредоточены… на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России очень высоки», — говорит он.

Бернс заверил, что отследить подготовку ядерного удара вполне возможно — в частности, через спутниковые снимки.