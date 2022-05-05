Вечером 5 мая в Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы. Причины пока не известны.
Об этом сообщает Telegram-канал «Краматорск новости».
«Мощные взрывы в Краматорске», — говорится в сообщении.
Вечером 5 мая в Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы. Причины пока не известны.
Об этом сообщает Telegram-канал «Краматорск новости».
«Мощные взрывы в Краматорске», — говорится в сообщении.
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