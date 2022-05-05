Власти Иордании призвали официальный Тель-Авив положить конец действиям фанатично настроенных евреев в районе святыни Ислама — мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Соответствующий призыв в адрес израильских властей озвучил официальный представитель МИД Иордании Хейсем Абуль Фула.

«Все 144 акров территории мечети «Аль-Акса» являются местом совершения религиозных обрядов мусульман», — сказал Фул.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что мечеть «Аль-Акса» находится под надзором Управления исламских фондов Иерусалима, подчиняющегося Министерства по делам вакуфов, ислама и святых мест Иордании.

По его словам, посещение мечети «Аль-Акса» немусульманами должно в обязательном порядке согласовываться с Администрацией исламских фондов Иерусалима.

Иорданский представитель призвал Израиль прекратить провокации и проявить уважение к неприкосновенности мечети святыни ислама.

Утром в четверг около 600 фанатично настроенных еврейских поселенцев в сопровождении полиции в очередной раз вторглись на территорию мечети «Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме под предлогом Дня независимости Израиля.