Государственная китайская телекомпания CCTV сообщила, что власти Ханчжоу (столица китайской провинции Чжэцзян), где находится штаб-квартира компании Alibaba, наложили некие ограничения на человека с фамилией Ма. После этого акции Alibaba, основанной Джеком Ма (Jack Ma), упали на 9,4 %, обрушив рыночную стоимость компании на $26 млрд. Но потом ситуация исправилась.
Впрочем, как оказалось, полиция приняла меры к другому человеку, а не к бывшему гендиректору Alibaba. Согласно заявлению местной полиции, его фамилия состоит из трёх иероглифов, тогда как у Джека Ма она состоит из двух — Ма Юн (Ma Yun). После этого акции Alibaba начали возвращаться к прежнему значению.
Резкое падение акций на фоне негативных сообщений, фактически ничем не подтверждённых, «показывает относительно слабые настроения в технологической сфере», отметил Виллер Чен (Willer Chen), аналитик Forsyth Barr Asia Ltd., комментируя реакцию инвесторов на подобные сообщения. «Я думаю, что рынок слишком чувствителен к такому», — добавил он.
В сообщении CCTV, состоящем из всего лишь двух предложений, не было других подробностей, но инвесторы уже находились на взводе из-за ввода Пекином ограничений практически во всех сферах интернет-отрасли, начавшиеся с атаки как раз на Джека Ма. Напомним, что регулирующие органы Китая отменили проведение IPO компании Ant Group Co., основанной Ма, после того, как он публично раскритиковал действия финансовых регуляторов.
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