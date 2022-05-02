В Одессе был слышен мощный взрыв. Очевидцы сообщают о облаке дыма.

Об этом сообщает «Суспільне. Одеса».

По данным оперативного командования «Юг», по области был нанесен очередной ракетный удар.

Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений.

По предварительным данным, после ракетного удара погиб 13-летний подросток. Ранение получила 18-летняя девушка. Есть другие погибшие и пострадавшие, сообщают украинские СМИ.