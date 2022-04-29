Азербайджан и Россия сотрудничают по широкому спектру вопросов, декларация о союзническом взаимодействии, подписанная в феврале 2022 года, полностью соответствует интересам Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

«Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией отражает наши стратегические интересы, поскольку Россия наш сосед, партнер, принявший активное участие в завершении Второй Карабахской войны, чьи миротворцы находятся в Карабахе. Есть и другие вопросы, по которым мы сотрудничаем с Россией уже многие годы – экономические, энергетические, транспортные, культурные и гуманитарные и т.д.», — цитирует главу государства «Интерфакс-Азербайджан».

Президент добавил, что Баку также сотрудничает с Россией в военной сфере, в частности покупает вооружение и оборудование военного назначения по рыночным ценам.

«Кроме того, мы закупаем у России многочисленное военное оборудование – конечно, по рыночным ценам – в отличие от Армении, которое получила это вооружение бесплатно. Формально они (Армения – ред.) взяли его в кредит, но этот кредит так и не был уплачен», — подчеркнул глава государства.