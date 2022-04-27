В крымском городе Бахчисарай россияне планируют построить парк на территории старинного мусульманского кладбища.

Как передает «Укринформ», об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Телеграме.

«Игнорируя обычаи, традиции, культуру коренного народа Крыма — крымских татар, на территории старинного мусульманского кладбища в Бахчисарае Россия планирует создать зону отдыха», — отметила она.

По данным Денисовой, строительная техника заехала на территорию старинного кладбища Саускан, которое также называется Ханским, еще в феврале.

Крымские татары продолжают бороться за свои ценности, пишут письма властям с требованиями прекратить строительство, но все бесполезно.

Граждане Украины требуют срочно остановить земляные работы по созданию парка и использованию кладбища как зоны развлечений, что противоречит религии и традициям крымских татар.

Денисова подчеркнула, что россияне нарушают статьи 4 и 5 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, согласно которым власти обязаны уважать и обеспечить охрану и сохранение культурных ценностей на оккупированной территории.

Омбудсман призывает Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения российской федерации в Украину учесть эти факты нарушения прав.

Как сообщал «Укринформ», ранее Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осудила действия российской оккупационной администрации в украинском Крыму, которая под видом «мероприятия по охране культурного наследия» проводит незаконные строительные работы на памятнике «Бахчисарайский дворец крымских ханов».