Разведка Великобритании заявляет, что Российская Федерация планирует организовать в Херсоне, который является ключевым для российский войск, псевдореферендум, чтобы оправдать свою оккупацию.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

«Россия планирует организовать «референдум» в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключевым для достижения цели России – создать сухопутное сообщение с Крымом и доминировать на юге Украины», — говорится в сообщении.