В качестве ответной меры на санкции Вашингтона Москва расширила «чёрный список» граждан США, которым запрещён въезд в РФ.
В перечень попали 29 человек, в том числе вице-президент Камала Харрис и основатель Facebook* Марк Цукерберг.
Полный список:
Камала Харрис — вице-президент США;
Кэтлин Хикс – первый заместитель Министра обороны;
Кристофер Грэйди – заместитель Председателя Объединенного комитета начальников штабов;
Джон Кирби – заместитель Министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;
Рональд Кляйн – руководитель Аппарата Белого дома;
Эйван Райан – секретарь президентского кабинета, супруга Государственного секретаря Блинкена;
Маргарет Гудлэндер – советник Министра юстиции, супруга помощника Президента США по национальной безопасности Салливана;
Дуглас Эмхоф – супруг вице-президента Харрис;
Роберт Каган – политолог, супруг старшего заместителя Государственного секретаря Нуланд;
Эдвард Прайс – официальный представитель Государственного департамента;
Ричард/Рэйчел Левин – заместитель Министра здравоохранения;
Брайан Мойнихан – председатель и главный исполнительный директор «Бэнк оф Америка»;
Марк Цукерберг – соучредитель и глава совета директоров компании «Мета»;
Кэти Уорден – президент и главный исполнительный директор компании «Нортроп Груманн корпорэйшн»;
Фиби Новакович – президент компании «Дженерал дайнемикс»;
Майкл Петтерс – президент компании «Хантингтон Ингаллс индастриз»;
Уильям Браун – президент компании «Эл-3 Харрис текнолоджис»;
Вахид Наваби – президент компании «Аэровайронмент»;
Роджер Кроун – президент компании «Лейдос»;
Горацио Розански – президент компании «Буз Аллен Хэмилтон»;
Эйлин Дрейк – президент компании «Аэроджет рокетдайн»;
Дэвид Дептуа – руководитель исследовательского института «Митчелл инститьют оф эйроспейс стадиз»;
Райан Рослански – главный исполнительный директор социальной сети «Линкедин»;
Джордж Стефанопулос – ведущий телеканала «Эй-Би-Си»;
Мэтью Крониг – заместитель директора НПО «Центр по стратегической безопасности Б.Скоукрофта»;
Дэвид Игнатиус – журналист, эксперт «Центра В.Вильсона»;
Эдвард Асеведо – бывший член законодательного собрания штата Илллинойс, эксперт «Центра В.Вильсона»;
Кевин Ротрок – эксперт «Центра В.Вильсона», главный редактор англоязычной версии медиапортала «Медуза»;
Бианна Витальевна Голодрыга – старший международный аналитик телеканала «Си-Эн-Эн».
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