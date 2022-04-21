В качестве ответной меры на санкции Вашингтона Москва расширила «чёрный список» граждан США, которым запрещён въезд в РФ.

В перечень попали 29 человек, в том числе вице-президент Камала Харрис и основатель Facebook* Марк Цукерберг.

Полный список:

Камала Харрис — вице-президент США;

Кэтлин Хикс – первый заместитель Министра обороны;

Кристофер Грэйди – заместитель Председателя Объединенного комитета начальников штабов;

Джон Кирби – заместитель Министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;

Рональд Кляйн – руководитель Аппарата Белого дома;

Эйван Райан – секретарь президентского кабинета, супруга Государственного секретаря Блинкена;

Маргарет Гудлэндер – советник Министра юстиции, супруга помощника Президента США по национальной безопасности Салливана;

Дуглас Эмхоф – супруг вице-президента Харрис;

Роберт Каган – политолог, супруг старшего заместителя Государственного секретаря Нуланд;

Эдвард Прайс – официальный представитель Государственного департамента;

Ричард/Рэйчел Левин – заместитель Министра здравоохранения;

Брайан Мойнихан – председатель и главный исполнительный директор «Бэнк оф Америка»;

Марк Цукерберг – соучредитель и глава совета директоров компании «Мета»;

Кэти Уорден – президент и главный исполнительный директор компании «Нортроп Груманн корпорэйшн»;

Фиби Новакович – президент компании «Дженерал дайнемикс»;

Майкл Петтерс – президент компании «Хантингтон Ингаллс индастриз»;

Уильям Браун – президент компании «Эл-3 Харрис текнолоджис»;

Вахид Наваби – президент компании «Аэровайронмент»;

Роджер Кроун – президент компании «Лейдос»;

Горацио Розански – президент компании «Буз Аллен Хэмилтон»;

Эйлин Дрейк – президент компании «Аэроджет рокетдайн»;

Дэвид Дептуа – руководитель исследовательского института «Митчелл инститьют оф эйроспейс стадиз»;

Райан Рослански – главный исполнительный директор социальной сети «Линкедин»;

Джордж Стефанопулос – ведущий телеканала «Эй-Би-Си»;

Мэтью Крониг – заместитель директора НПО «Центр по стратегической безопасности Б.Скоукрофта»;

Дэвид Игнатиус – журналист, эксперт «Центра В.Вильсона»;

Эдвард Асеведо – бывший член законодательного собрания штата Илллинойс, эксперт «Центра В.Вильсона»;

Кевин Ротрок – эксперт «Центра В.Вильсона», главный редактор англоязычной версии медиапортала «Медуза»;

Бианна Витальевна Голодрыга – старший международный аналитик телеканала «Си-Эн-Эн».